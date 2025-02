Scuole Federzoni, consegna in ritardo. E aumentano i costi

Consegna delle nuove Federzoni (dal nido all’elementare) in via John Cage: 10 febbraio 2026. Ingresso dei bimbi, ora in via Di Vincenzo: settembre 2026. Scartabellando tra i documenti, la consigliera FdI, Manuela Zuntini fa emergere un’altra storia, infarcita di ritardi nei lavori e di incremento dei costi (poco meno di due milioni di euro) dagli iniziali 8.872.000 euro. A causare entrambi, il rincaro delle materie prima e delle lavorazioni (+719.713 euro) e la modifica del progetto esecutivo con la trasformazione di due sezioni di materna in nido (805.346,68 euro). La cronistoria ricostruita da FdI. Il progetto esecutivo risale al dicembre 2021, il via sarebbe dovuto avvenire nella primavera 2022. In realtà, l’apertura del cantiere è del 9 maggio 2023, ma la chiusura non sarà, come previsto, il 7 maggio 2025. Neppure dicembre 2025, come annunciato in un primo momento dal Comune. I lavori finiranno il 10 febbraio 2026. Da lì, altri sei mesi per i collaudi. "C’è uno slittamento", ammette il Comune che aggiunge "in ogni caso i bambini sarebbero entrati comunque a settembre 2026. Anche se avessero terminato il cantiere a dicembre 2025, non ci sarebbero stati i tempi – tra acquisto arredi e trasloco – per farli entrare a gennaio 2026". Durante i lavori, scrive la direttrice del Settore Edilizia Pubblica, Manuela Faustini Fustini alla consigliera di FdI, "è emersa la necessità di redigere e approvare due modifiche contrattuali, con approvazione di nuovi prezzi prevedendo la proroga di 120 giorni naturali e consecutivi con la prima variante e altri 160 giorni per la seconda variante (due sezioni di nido, ndr), prevedendo di fatto un termine di ultimazione lavori al 10/02/2026", più ulteriori sei mesi per i collaudi.

Attacca la consigliera Zuntini: "L’altisonante ’piano Marshall’ per l’edilizia scolastica del Comune continua ad evidenziare ritardi e problemi. Dopo il fallimento del progetto delle nuove Besta e il pasticcio del Polo dinamico, la costruzione del Polo Federzoni è un altro tassello difettoso del piano comunale". La costruzione dell’elementare, accusa la consigliera di FdI, "si allunga nei tempi e lievita nei costi anche più di quanto dichiarato di recente dall’amministrazione". Tramite un’interrogazione, "scopriamo che i cantieri saranno completati soltanto a febbraio del 2026, ma le Federzoni dovevano essere pronte già nel 2024. Inoltre, le ripetute giustificazioni dell’aumento dei prezzi dei materiali non reggono. Solo circa 700mila euro sono davvero legati ai maggiori prezzi, peraltro coperti da fondi ministeriali". Ormai i rinvii e gli aumenti dei costi "su tantissimi cantieri "sono all’ordine del giorno. L’amministrazione dimostra la propria incapacità di programmazione e di gestire i lavori pubblici. Un’incapacità che ricade su tutta la città".

Federica Gieri Samoggia