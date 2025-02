Scuole fuori dalla rete. Quasi 150 istituti senza connessione

Lungo la via Emilia, ci sono ben 863 scuole ’sconnesse’ senza neppure un collegamento con la fibra a un gigabit per secondo (Gbps). E questo nonostante siano disponibili i fondi ad hoc del Piano Scuola, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2020. Per la cronaca, il Piano Scuola è uno strumento teso "a garantire la messa a disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s, a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche". Ma non solo. Delle 863 scuole sconnesse, 765 avrebbero già dovuto essere online, ma a tutt’oggi così non è.

Dall’intera partita poi sono esclusi gli istituti paritari che, per effetto della apposita legge dell’allora ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer nel 2000, svolgono un servizio pubblico. Mentre, per contro, sono stati connessi, sempre con fondi ministeriali, gli IeFp (il sistema di istruzione e formazione professionale) e gli Istituti tecnologici superiori (Its) che sono enti privati. A rilevare l’anomala e ingiustificata carenza è la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini che, alla luce di questi dati, chiede spiegazioni alla Giunta. Anche perché la Regione, nel 2021, ha approvato apposita delibera per dare gambe all’accordo tra viale Aldo Moro, Ministero dello Sviluppo Economico, Lepida Scpa e Infratel Spa proprio "per collegare alla rete in fibra ottica a 1Gbps tutti i plessi non ancora raggiunti dalla Banda Ultra Larga", si legge nell’interrogazione della consigliera. Che aggiunge come nel 2022, in un’altra delibera, venga indicato il "cronoprogramma che vedeva entro il 2024 il collegamento di tutte le scuole individuate".

Da Piacenza a Cattolica, in ordine di mancanza, vi sono 163 scuole off line nel reggiano (tra cui 40 a Reggio); 148 istituti in provincia di Bologna (tra cui 5 nel comune); 121 plessi nel riminese (tra cui 27 a Rimini e 6 a Riccione); 100 scuole nel modenese (tra cui 11 a Modena); 96 istituti nel piacentino (tra cui 12 a Piacenza); 92 plessi nel parmense (tra cui 16 a Parma); 78 scuole nella provincia di Forlì-Cesena (tra cui 22 a Cesena e 7 a Forlì); 56 plessi nel ferrarese (tra cui 11 a Cento e 16 a Ferrara) e 50 edifici nel ravennate (tra cui 18 a Ravenna e 9 a Faenza).

"La Regione – accusa la consigliera azzurra Castaldini – continua a proclamare obiettivi ambiziosi sul digitale, ma la realtà racconta un’altra storia: scuole ancora scollegate, promesse disattese e un divario digitale che penalizza studenti e insegnanti". Il diritto a un’istruzione "moderna e accessibile – osserva – non può essere subordinato ai ritardi della burocrazia e all’inefficienza della programmazione regionale. Inoltre, appare incomprensibile la scelta della Regione di escludere le scuole paritarie dalla programmazione per la connessione, nonostante siano parte integrante del sistema nazionale di istruzione e svolgano un servizio pubblico". Al contrario, rivela la forzista, "risulta che fondi destinati alle scuole pubbliche siano stati utilizzati per connettere enti privati come gli Its e gli IeFP". Ecco perché "chiediamo alla Giunta di spiegare questi criteri e di aggiornare il cronoprogramma, garantendo tempi certi per il completamento del progetto e includendo finalmente anche le scuole paritarie".