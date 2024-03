Scuole, in corso lavori sui tetti

Interventi di manutenzione sui tetti di tre edifici scolastici: il nido Girotondo, la scuola dell’infanzia Rodari e la primaria Sassatelli.

Questi lavori, che non interferiscono con le attività didattiche, hanno un costo complessivo di circa 300mila euro. In particolare in questi giorni si sta completando la sistemazione del coperto alla scuola materna Rodari. Al nido Girotondo sono stati effettuati il rifacimento dei lucernari e interventi sul coperto.

Anche alla scuola Sassatelli sono stati sostituiti i lucernari e si è lavorato su una parte del tetto. "Sta inoltre partendo l’attesa progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico delle Scuole Pizzigotti - aggiunge il sindaco Fausto Tinti -. Tale intervento sarà per ora interamente da sostenere attingendo alle risorse del bilancio comunale".

In questo periodo, sono previsti lavori di manutenzione anche su un appartamento che si trova in via Mazzini, nell’ambito del complesso del Centro Polifunzionale Villa Scardovi. L’importo di questo

intervento è di 30mila euro circa.