Scuole in musica, palmares da record

Massimo riconoscimento per le ‘Scuole in musica’ di Casalecchio che hanno partecipato al concorso nazionale che si è chiuso pochi giorni fa al Palazzo della Gran Guardia di Verona. Una competizione che ha visto iscritti oltre mille istituti provenienti da tutta Italia con 12mila studenti di scuole a indirizzo musicale e di conservatori che si sono confrontati nelle diverse categorie: dalla musica d’orchestra al coro, fino ai piccoli complessi da camera. L’istituto comprensivo Centro di Casalecchio ha portato a Verona complessivamente 208 alunni, la formazione più ampia mai proposta al concorso, divisi in quattro orchestre, tre dirette dal professore Antonio Spetrini, formate da alunni della scuola primaria Carducci e Garibaldi e scuola secondaria di primo grado Marconi: vincono nella sezione J categoria coro e orchestra tre primi premi assoluti.

L’orchestra delle classi quarte con il punteggio di 98 su 100, quella delle classi quinte con il punteggio 99 su 100 e quella d’istituto con il punteggio massimo. L’orchestra della classe 3A indirizzo musicale della scuola Marconi diretta dal professore Andrea Iurianello, che ha sostituito l’infortunato professore Andrea Calì, ha vinto il primo premio con il punteggio 95 su 100 nella sezione I categoria E. "È stata una sfida vinta quella di portare, in più orchestre inclusive, molti alunni con bisogni speciali, in cui tutti hanno collaborato e lavorato per conseguire il medesimo fine; come recita un testo cantato a Verona: le diverse voci come diverse abilità si incontrano e si ascoltano in un canto polifonico". esulta il professor Spetrini, che racconta anche l’emozione unica di leggere sui volti dei bambini il senso di partecipazione, l’impegno e lo sforzo di superare tutte le difficoltà imposte prima dalla pandemia e poi dalla chiusura delle scuole per le allerte meteo.

g. m.