Scuole dell’infanzia a Bologna: quando si aprono le iscrizioni per l’anno 2025-2026

Bologna, 7 gennaio 2025 – L’8 gennaio si aprono le iscrizioni 2025-2026 per le materne comunali e statali. Solo a Bologna, infatti, c’è un accordo, Comune-Provveditorato affinché sia il primo a raccogliere le domande per entrambi in base alle richieste delle famiglie. Le iscrizioni si aprono l'8 e si chiudono il 31 gennaio 2025, così come le domande di trasferimento ad altra scuola.

Come presentare le domande

Le domande vanno presentate online compilando l'apposito modulo scaricabile qui. Per presentare domanda bisogna possedere un’identità digitale Spid o Cie. Per chi ha bisogno di aiuto per compilare la domanda di iscrizione, nelle biblioteche comunali sono attivi servizi di supporto informatico, grazie ai volontari e alle volontarie del Servizio civile digitale. Si può ricevere assistenza anche in uno dei dodici punti di facilitazione digitale attivi nelle Case di Quartiere.

Open day

Come ogni anno i genitori hanno la possibilità di visitare le scuole nelle quali andranno le loro figlie e i loro figli. A questo link tutte le date e le informazioni sugli open day delle scuole dell'infanzia comunali e statali. Per vedere i bacini di utenza delle scuole dell’infanzia, è possibile consultare la mappa dedicata. In questa pagina, invece, tutti gli approfondimenti dedicati all'iscrizione e al trasferimento nelle scuole dell'infanzia.