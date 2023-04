Scuola materna Bologna, ecco la graduatoria e la lista attesa

Bologna, 14 aprile 2023 - Sono 2.582 (2.595 nel 2022) le domande arrivate per accedere alle materne comunali e statali. Alla prima pubblicazione, risultano 207 bimbi in lista di attesa a fronte di 490 posti ancora disponibili di cui 202 in quota alle materne comunali e 288 a quelle statali. Dalla chiusura del bando, il 7 febbraio, ad oggi sono pervenute altre 114 domande fuori termine, che entreranno nella graduatoria di giugno. L'elaborazione della seconda graduatoria è prevista per il 9 maggio.

Per il Comune, “la non coincidenza tra posti disponibili e scuole richieste è fisiologico; c'è infatti sempre una fase di assestamento in cui chi, per svariati motivi, è in lista d'attesa, viene riorientato verso le scuole che hanno posti disponibili. Confrontandosi con gli uffici scuola di Quartiere, queste famiglie potranno, nei prossimi giorni, integrare la propria domanda. Tenuto conto del rapporto tra posti disponibili e lista d'attesa nei singoli territori, tutti i bambini e le bambine troveranno risposta nelle graduatorie successive”. Squadernando le disponibilità quartiere per quartiere, abbiamo Borgo Panigale-Reno con 129 posti ancora disponibili e 17 domande in lista; Navile con 59 posti e 54 domande in lista; Porto-Saragozza con 57 posti e 28 domande in lista; San Donato-San Vitale con 155 posti e 32 domande in lista; Santo Stefano con 40 posti e 37 domande in lista e Savena con 50 posti e 39 domande in lista Per il prossimo anno, il Comune “conferma il calo rispetto al picco di qualche anno fa”. Ciò implica la rimodulazione dell’offerta per una distribuzione più equilibrata della domanda che consentirà, per le scuole comunali, la progressiva riduzione della capienza delle sezioni e, in alcuni casi, l’attivazione di nuovi modelli organizzativi ispirati al lavoro aperto e alla continuità educativa 3-6 anni. Le scuole interessate alla rimodulazione dei posti sono state scelte dopo una verifica puntuale della domanda e dell’assenza di lista d'attesa nel territorio di riferimento. Più trasversale, invece, è la riduzione della capienza delle sezioni che riguarderà 185 sezioni comunali, su 212, che per l’anno scolastico 2023/2024 accoglieranno non più di 25 bambini e bambine.