Scuole materne e asili nido a Bologna: incubo sciopero sulla prima campanella

Bologna, 2 settembre 2025 – Mercoledì 3 aprono le porte le 74 materne comunali (67 a gestione diretta e 7 a gestione indiretta) pronte ad accogliere 4.586 bambini dai 3 ai 5 anni. Le sezioni con capienza pari o inferiore a 23 posti passano dalle 76 dell’anno 2024/2025 a 104. In aggiunta alle oltre a 20 sezioni con 24 posti sulle 190 sezioni complessive.

I 57 nidi comunali aprono, invece, lunedì 8 settembre e accoglieranno 2.963 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. A questi si aggiungono i bambini accolti nei nidi e negli altri servizi educativi per la prima infanzia convenzionati. Si tratta di 1.160 bebè.

Un inizio con sciopero

Su nidi e materne e tutti servizi della prima infanzia incombe lo sciopero dell’8 settembre proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Il 29 settembre sciopererà, invece, Sgb.

La quota di servizi 0-6 a gestione diretta del Comune è del 56% per le scuole dell’infanzia e il 72% per i nidi. In tutto 115 servizi (a cui si aggiungono Centri Bambini e Famiglie e Servizi educativi territoriali) in cui tutti gli anni il Comune riesce a garantire la copertura degli organici con tutto personale di ruolo.

Le nuove assunzioni

Per l’anno scolastico 2025/2026, in particolare, oltre a espletare i concorsi per educatrici ed educatori di nido e insegnanti sono state completate in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico le procedure di stabilizzazione del personale precario: 40 al momento le nuove assunzioni effettuate di cui 17 derivanti da stabilizzazione (pari al 50% dei posti vacanti al 31 luglio).

Nel complesso saranno in servizio con contratto a tempo indeterminato 397 insegnanti, 484 educatrici e 409 collaboratrici.

Materne

Per le scuole dell’infanzia comunali anche per il prossimo anno scolastico sono confermati, tra gli altri, i progetti di qualificazione dell’offerta legati all’educazione al rispetto e al diritto alla non discriminazione, ai temi della valorizzazione della cittadinanza e del patrimonio culturale cittadino. Proseguono inoltre i progetti realizzati in collaborazione con l’Università di Bologna rimodulati per rispondere agli attuali temi di emergenza educativa come l’educazione alle emozioni, alle competenze linguistiche e matematico-scientifiche e i progetti consolidati legati ai linguaggi espressivi e realizzati in collaborazione con le agenzie educative del territorio quali il teatro e la musica, l’educazione in natura e l'educazione psicomotoria. Per alcune scuole comunali prosegue anche il progetto di attività motoria e di avviamento alle pratiche sportive (Scuola Attiva Kids) promosso da Sport e Salute e il Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e la Regione Emilia Romagna.

Nidi

L’offerta complessiva di questo sistema integrato dei nidi arriva a un tasso di copertura della domanda pari a circa il 50% dei bambini 0-2 anni residenti a Bologna. Se invece consideriamo la percentuale di copertura della domanda reale, i valori aumentano di molto e arriviamo a circa l’80% delle richieste di nido accolte dopo l’aggiornamento finale della graduatoria. Da quest’anno inoltre anche per il nido è prevista la possibilità per le famiglie di fare domanda tutto l’anno e al momento sono arrivate 208 nuove domande, di cui già accolte 64.

Allo stato attuale la lista di attesa, considerando anche le domande nuove, è di 247 bambine e bambini, con ancora 69 posti disponibili. Sul piano del miglioramento della qualità, risulta consolidato nei nidi comunali, il progetto di ambientamento partecipato che favorisce un'alleanza educativa significativa e una maggiore conciliazione di vita-lavoro delle famiglie.

Settimane pedagogiche

Nel mese di settembre tornerà l’ormai consueto appuntamento con le Settimane pedagogiche, la rassegna dedicata alla riflessione pubblica e scientifica su valori, obiettivi e sulle nuove sfide educative per la nostra Città.

Si conferma anche per quest'anno l'evento Cosa abbiamo in Comune, l’open day di presentazione dell’offerta delle numerose opportunità educative, culturali, artistiche, scientifiche e ambientali presenti in città. L’appuntamento sarà domenica 28 settembre dalle 10 alle 18 presso la Serra Madre delle Serre dei Giardini Margherita e sarà aperto alle famiglie e al personale delle scuole di ogni ordine e grado.

Gli auguri del Comune

"I miei migliori auguri per il nuovo anno educativo e scolastico ai bambini e alle bambine che frequentano i servizi zero sei del Comune - dichiara l’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie e a tutto il personale che con il loro impegno quotidiano rendono i nostri servizi un luogo vivo e accogliente. Sappiamo che ci sono delle difficoltà e richieste ancora aperte nonostante tutti i nostri sforzi e l’investimento che l’Amministrazione mantiene sul sistema dei servizi 06 e su questi temi confermiamo la nostra disponibilità al dialogo e al confronto con le parti sindacali e le rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici".