Scuole materne, si ricomincia. Porte aperte a 4.500 bambini

Inizio d’anno scolastico comunale con sciopero. Oggi aprono i battenti le 74 materne comunali. Lunedì 8, sarà, invece la volta dei nidi. Sempre lunedì 8 è in agenda lo sciopero dei servizi 0-6 indetto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Secondo sciopero, questa volta indetto da Sgb, in calendario lunedì 29. In particolare la Uil Fpl ha scritto una letterina a Babbo Natale dove si mettono in fila le richieste al Comune per far funzionare al meglio i servizi 0-6. Si va dagli scatti di anzianità giusti agli ambienti salubri a un rapporto numerico educatore-bambino "più umano", fino a strutture sicure e adeguate e organici per le sostituzioni sufficienti. Nelle 74 materne comunali (67 a gestione diretta e 7 a gestione indiretta), questa mattina saranno accolti 4.586 bambini dai 3 ai 5 anni.

Le sezioni con capienza pari o inferiore a 23 posti passano da 76 a 104. Sono oltre 20 su 190 quelle con 24 bimbi. Nei 57 nidi comunali, invece, i bimbi sono 2.963 e hanno un’età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. A questi si aggiungono i 1.160 bambini dei nidi e degli servizi educativi convenzionati.

"L’offerta complessiva del sistema integrato dei nidi – fa sapere il Comune – arriva a un tasso di copertura della domanda pari a circa il 50% dei bambini in età 0-2 anni residenti a Bologna. Se invece consideriamo la percentuale di copertura della domanda reale, la percentuale sale, arrivando a circa l’80% delle richieste di nido accolte dopo l’aggiornamento finale della graduatoria".

Da quest’anno anche per il nido è prevista la possibilità per le famiglie di fare domanda tutto l’anno: al momento sono arrivate 208 nuove domande, di cui già accolte 64. Allo stato attuale la lista di attesa, incluse le nuove domande, è di 247 bambini con 69 posti disponibili.

"L’investimento sui servizi educativi 0-6 – rende sempre noto il Comune – è importante. Significativa è la quota di servizi a gestione diretta (56% per le materne e 72% per i nidi). Nei 115 servizi, il Comune garantisce la copertura degli organici con personale di ruolo".

Per l’anno 2025/2026, sono state assunti 40 precari di cui 17 derivanti da stabilizzazione. Nel complesso saranno in servizio con contratto a tempo indeterminato 397 insegnanti, 484 educatrici e 409 collaboratrici. Open day di presentazione delle opportunità educative, culturali, artistiche: domenica 28 settembre dalle 10 alle 18 alla Serra Madre delle Serre dei Giardini Margherita.

"I migliori auguri per il nuovo anno ai bambini che frequentano i servizi zero sei del Comune – dichiara l’assessore alla Scuola Daniele Ara –. Un ringraziamento speciale va alle famiglie e al personale che, con il loro impegno quotidiano, rendono i nostri servizi un luogo vivo e accogliente. Sappiamo che ci sono delle difficoltà e richieste ancora aperte, nonostante i nostri sforzi confermiamo la nostra disponibilità al dialogo con le parti sindacali".