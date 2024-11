Scuole medie: aule al freddo e infiltrazioni

Dieci giorni con una temperatura di 13 gradi in classe. E’ successo nei giorni scorsi nelle vecchie scuole medie Donini Pelagalli di via Bondanello a Castel Maggiore, frequentate da circa 500 studenti, dove è appunto mancato il riscaldamento. Lì a fianco sta sorgendo il nuovo istituto scolastico e il trasloco è previsto nel febbraio del prossimo anno, ma intanto si registrano disagi nelle scuole vecchie. Infatti, oltre alla questione del riscaldamento mancante si sono avuti altri problemi. Per quanto riguarda il riscaldamento - secondo quanto si è potuto apprendere - la caldaia della scuola è rimasta spenta, senza gas, e i termosifoni sono rimasti conseguentemente spenti per tredici giorni, ma il disagio gli alunni l’hanno avuto ’solo’ per dieci giorni. Poi vi sono infiltrazioni di acqua e, inoltre, si sono avuti allagamenti nei mesi scorsi, a causa di un violento temporale, in alcune zone all’esterno dell’edificio in prossimità delle entrate. Le porte di ingresso erano lambite da acqua e fango.

E’ stato informato l’Ufficio tecnico comunale e successivamente sono state posizionate larghe passarelle tuttora presenti. E rimangono dubbi sulla logistica del trasloco che dovrebbe avvenire, come detto, nel prossimo febbraio.

Non si fa aspettare, sulla vicenda, la replica del sindaco Luca Vignoli, eletto con la lista civica Cose nuove: "Nell’edificio scolastico – spiega il primo cittadino – si è verificato un problema derivante dall’allacciamento alla rete del gas, che è stato spostato quest’estate a causa delle attività del cantiere della nuova scuola in corso di realizzazione. Un corto circuito tecnico-burocratico tra ditta costruttrice, ufficio tecnico comunale ed Hera ha comportato un ritardo nell’allacciamento alla rete del nuovo contatore".

"Nel momento in cui sono stato direttamente informato della situazione nella scuola media, nella tarda mattinata di lunedì scorso – prosegue il sindaco Vignoli –, mi sono immediatamente attivato per trovare una soluzione, che è arrivata nella giornata di mercoledì. In sostanza è stato attivato il contatore gas e di conseguenza si è acceso l’impianto di riscaldamento. Da ieri, quindi (mercoledì ndr), nella scuola la temperatura è tornata a salire. E in questi primi giorni – conclude – il riscaldamento viene fatto funzionare a pieno regime (cioè 24 ore su 24) per raggiungere in tutti gli ambienti temperature consone all’attività scolastica, fissate a 20 gradi".

Pier Luigi Trombetta