Scuole medie Carracci. Troppo caldo, è scontro

Non c’è pace per la media Carracci e l’elementare Armandi Avogli ospitati nell’edificio di via Felice Battaglia costato 10 milioni di euro e inaugurato nel gennaio 2024 dopo 14 anni di attesa.

Nonostante i lavori, in quella scuola si bolle di caldo e i genitori delle due scuole denunciano da almeno due anni, oltre ai 28 gradi in alcune aule, aria insalubre, malesseri tra gli alunni, casi di sangue dal naso, mal di testa e difficoltà di concentrazione.

Il Comune sulle temperature bollenti ora corre ai ripari e sborsa altri 120 mila euro, annunciando l’aggiudicazione dei lavori "per l’installazione di schermature solari con sistemi alettati e motorizzati sulle pareti esterne dell’edificio. Le lavorazioni verranno ultimate tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026".

E l’approvazione in corso del "progetto per il completamento dell’impianto di raffrescamento, già predisposto, installando unità interne. In questo caso la conclusione dei lavori è prevista per aprile 2026".

Si tratta di "misure minime e necessarie affinché gli ambienti diventino salubri consentendo il benessere psico-fisico dei nostri figli", avvertono i genitori.

Punta il dito contro il Comune, la capogruppo di FI al Quartiere Porto Saragozza, Annamaria Cesari: "Pensare che un bambino vada a scuola e lì si ammali a causa di un errore di progettazione degli impianti con l’aggravante della successiva inerzia nella risoluzione del problema, fa male. Se c’è stato un errore del progettista e una errata approvazione dell’Ufficio tecnico, dovranno risponderne i soggetti firmatari e le loro polizze. Non è proponibile che questi costi siano a carico dei bolognesi".

f.g.s.