Scuole, mobilità e sicurezza Cinque nuove piazze pedonali

Via ai lavori per realizzare cinque nuove piazze scolastiche in città. "Adeguiamo gli spazi destinati all’entrata e all’uscita delle scuole alla pedonalità – spiega il sindaco Matteo Lepore –, per una maggiore sicurezza dei bambini, come ci viene sempre più spesso chiesto dai genitori e dagli insegnanti".

Gli interventi – costo stimato di 350mila euro, da fondi europei – interessano tre quartieri: il Savena, con la scuola ‘Farini’ e la primaria ‘Padre Marella’, secondaria di Primo grado, in via Populonia e le scuole dell’infanzia ‘Ciari’, in largo Brescia.

Due gli interventi anche al Navile, con la scuola primaria ‘Federzoni’, in via Di Vincenzo e la primaria ‘Casaralta’ con la materna ‘Il Flauto Magico’, al giardino Guido Rossa. C’è poi il quartiere Porto-Saragozza, con la primaria ‘Bombicci’, in via Perti.

"I primi lavori sono partiti in via Populonia – spiega l’assessora Valentina Orioli –. Poi sarà la volta di via Di Vincenzo. Seguiranno i restanti interventi che si concluderanno tutti entro settembre".

In via Populonia saranno realizzate aree kiss&ride a diverse distanze dalla scuola per evitare la concentrazione delle auto.

Gli alunni potranno raggiungere l’istituto percorrendo anche l’ultimo tratto a piedi in autonomia, attraverso il parco. Lo spazio pedonale sarà allargato e separato dalla viabilità per garantire maggiore sicurezza.

L’accesso a via Populonia da viale Felsina sarà garantito attraverso una rotatoria, in fase di realizzazione, con l’obiettivo di rallentare e fluidificare i flussi veicolari diretti verso la scuola. Il nuovo spazio pedonale davanti alla scuola avrà rastrelliere, giochi, arredi e panchine.

Con queste cinque nuove aree scolastiche pedonali il totale salirà a otto: tre sono già state realizzate in via Procaccini, via Milano e via MurriRomagnoli.