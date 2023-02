Scuole, ne nascono altre venti Le materne fanno posto ai nidi

Un piano straordinario di investimenti per l’istruzione pubblica, che prevede interventi da cento milioni di euro: 71 milioni provenienti dal Comune, 27 dal Pnrr e sette dai project financing. Palazzo D’Accursio svela il maxi-intervento sull’edilizia scolastica che vedrà partire già quest’anno dieci cantieri per nuovi plessi, per un totale di quasi 20 scuole in programma entro il mandato. Un modo per abbattere una volta per tutte le liste di attesa dei nidi, dove le domande sono in crescita nonostante il calo demografico. Sono circa 400 posti in più nei nidi che saranno a disposizione con il piano edilizio. E se sarà necessario verranno trasferite sezioni di nido anche nelle attuali materne. Per quanto riguarda invece le scuole dell’infanzia, "non abbiamo bisogno di più posti, ma di posti più adeguati", sottolinea l’assessore comunale alla Scuola, Daniele Ara, illustrando il piano. Dagli asili nido alle scuole medie, tutti gli istituti della città subiranno degli importanti e veri cambiamenti o miglioramenti infrastrutturali, che seguono il progetto ‘Bologna Carbon Neutral’. Si tratta di un’occasione e di un mandato importante per l’edilizia scolastica, sempre più attenta al risparmio energetico e all’impatto zero.

"Il Comune sta accogliendo le opportunità del Pnrr – afferma l’assessore –. Questo piano punta a colmare la necessità che c’è per i bambini che hanno dagli zero ai tre anni, con l’aumento dei posti all’asilo nido. Per la fascia che va dai tre ai quattordici anni invece, c’è la necessità di innovare il sistema di edilizia scolastica. Servono più posti di attività pedagogica, tenendo conto che occorrono luoghi a basso risparmio energetico, con aree scolastiche verdi e fruibili".

Ne è un esempio il modello della scuola dell’infanzia Cerini, al quartiere Savena, immersa nel verde, e terminata all’inizio dell’anno.Un’idea di scuola, quindi, che si inserisce nel concetto di comunità: "Le scuole devono essere dei luoghi di eccellenza educativa, ma anche spazi aperti alla comunità e alla città, anche in orario extra scolastico – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari –. Le scuole devono essere in mezzo ai servizi urbani, capaci di qualificare il contesto circostante".

Il piano di investimenti rappresenta il disegno complessivo di un’amministrazione che investe in maniera sostanziosa sul patrimonio scolastico, sia da un punto di vista educativo che di comunità. "Si tratta di un’occasione importante che non si vedeva da tantissimo tempo, ridisegnando il patrimonio scolastico dei prossimi 40 anni", aggiunge Borsari, che conclude: "È una specie di ‘Piano Marshall’". Fratelli d’Italia boccia il piano: " Gli interventi– rileva la consigliera comunale Manuela Zuntini – sono concentrati su alcuni interventi di demolizione e ricostruzione resi possibili grazie al Pnrr e, negli altri casi, si tratta di progetti di edilizia scolastica che la città attende da anni e che stanno vedendo la luce con enorme ritardo e spesso con criticità già evidenti".

Mariateresa Mastromarino