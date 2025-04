Scuole occupate. Denunce al Copernico: vandalismi e scritte contro due docenti

Chiudono le occupazioni, anche in modo traumatico come al liceo Arcangeli e scattano le denunce. Unica eccezione, la succursale del liceo Laura Bassi di via Broccaindosso dove prosegue lo stop alle lezioni, mentre nelle altre sedi di via del Riccio, via Ca’ Selvatica e via Sant’Isaia i prof tengono corsi di recupero o di sostegno.

Al liceo Copernico – dove la protesta è terminata sabato – due le denunce ai carabinieri, dalla preside Claudia Giaquinto. La prima riguarda scritte ingiuriose contro due docenti. Scritte per le quali gli uomini dell’Arma indagano per minacce aggravate a sfondo razzista-ideologico, ci sarebbero anche riferimenti alla sfera sessuale. L’indagine deve anche accertare se gli autori sono interni o esterni alla scuola. L’altra denuncia riguarda, invece, l’ingresso di esterni nella palestra nella notte tra venerdì e sabato. I vandali hanno imbrattato, con la bomboletta spray, gli specchi e rubato un defibrillatore.

Al liceo Arcangeli di via Marchetti, nella tarda serata di mercoledì, sono entrati – oppure qualcuno li ha fatti entrare (lo appureranno i carabinieri) –, dieci-quindici persone esterne alla scuola che hanno danneggiato pesantemente il liceo allagando il sotterraneo, mettendo in atto danneggiamenti e imbrattamenti. Obiettivo: ricominciare le lezioni domani. Oggi si procederà con la sanificazione generale e la conta dei danni. Sempre più sfilacciata l’occupazione nella succursale del Laura Bassi. "Abbiamo cercato di far ragionare i ragazzi – spiega Michele Iuliano, preoccupato per eventuali incursioni notturne di esterni –: sono ingenui, non si rendono conto dei rischi che corrono". Martedì sera alle 23 il preside notava che il portone esterno che dà sull’Arena Orfeonica era aperto quando invece doveva essere chiuso alle 20.30. Al liceo Minghetti, il Collegio dei docenti straordinario ha deciso che i tre giorni di sospensione, decisi dai Consigli di classe, possono essere convertiti in attività didattica.

In merito ai provvedimenti assunti dagli organi collegiali del Minghetti, interviene il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi: "Non c’è nessuna azione repressiva al Minghetti. Quello che voglio rimarcare è che la scuola, l’ordinamento scolastico, ha delle procedure che vengono avviate dagli organi della scuola. Non sono le petizioni a dettare cosa avviene in queste situazioni", ammonisce il dirigente.

"Gli organi della scuola intervengono in maniera equilibrata, avendo sempre un obiettivo pedagogico e didattico". Come avvenuto al Minghetti. "Credo che ci sia molta confusione da questo punto di vista. Non c’è nessuna azione repressiva, c’è il tentativo di rispetto delle regole e di rispetto anche del pensiero di chi la pensa diversamente: se si pensa a un’occupazione che escluda il 90 per cento degli studenti di un liceo, forse è il caso che ci si rifletta anche un po’". Alla fine "si arriverà a decisioni equilibrate nello spirito didattico e pedagogico che deve avere una scuola".

Federica Gieri Samoggia