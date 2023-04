Scuole occupate a Bologna, tocca al Pacinotti e alla succursale del liceo Da Vinci

Bologna, 17 aprile 2023 - Nuova settimana, altra scuola superiore occupata a Bologna. Ormai non si contano più: la protesta degli studenti sembra non volersi placare. E così oggi tocca al Pacinotti. Dopo il Rubbiani, il Copernico, il Sabin (guarda il video) e il Minghetti, degli scorsi giorni e settimane.

"Ci opponiamo a questo modello di scuola che ci condanna a un futuro di precarietà", si legge negli striscioni degli studenti in protesta.

Aule occupate, dunque, da questa mattina, al Pacinotti e anche alla succursale del liceo Da Vinci di Casalecchio in via Panfili. Succursale che in realtà ospita circa mille studenti (i due terzi dei 1600 alunni della scuola).