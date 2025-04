Bologna, 7 aprile 2025 – Non si ferma la primavera delle occupazioni nelle scuole di Bologna. Questa mattina, al liceo Sabin, c’è stato un primo assembramento fuori dai cancelli, un’assemblea nel cortile interno durante le prime ore di lezione.

"Ci è stato detto che per noi è impossibile mantenere l'occupazione senza l'aiuto di esterni, ma non è così, vogliamo dimostrare il contrario", hanno annunciato con il megafono gli studenti durante l'assemblea per decidere l'occupazione. Tra le ragioni dell’occupazione avanzate dai ragazzi, oltre alle critiche più generali al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, anche la cronica mancanza di spazi in quello che è uno dei licei pù richiesti della città.

Acque agitate anche al liceo Righi dove, sempre questa mattina alle 8, il Collettivo degli studenti ha lanciato un'assemblea plenaria nella sede centrale di viale Pepoli. Via social, il Collettivo diffonde foto e video che mostrano il cortile pieno e comunicazioni sulla mobilitazione che, a questo punto, sembra ormai in corso: mentre viene riferito che alcuni studenti sono all'interno a ‘​​​​​​trattare’, si parla di pranzo sociale e poi nel pomeriggio di un dibattito sui punti del manifesto, a cui vengono invitati anche i docenti. "Sosteniamo l'occupazione", scrivono gli studenti.

Il blocco delle lezioni negli altri istituti

Queste sono solamente le ultime due scuole bolognesi in protesta. Nei giorni scorsi altri istituti hanno deciso il blocco delle lezioni anche ai licei Minghetti, Arcangeli, Laura Bassi, Copernico. Blocco che, in questi istituti, si è concluso, ma con ‘risoluzioni’ diverse a seconda dei licei.

Al Minghetti ci sono stati alcuni studenti sono stati sanzionati per l’occupazione con tre giorni di sospensione, poi commutata dal dirigente Roberto Gallingani in “tre giorni commutabile in lavori e attività socialmente utili”. Una decina di studenti ai quali è stato annunciato il sei in condotta dovranno portare una tesina di educazione civica, ma non è ancora chiaro, nemmeno ai rappresentanti degli studenti, come siano stati individuati. Dalle Acli di Bologna l’offerta agli studenti sanzionati di fare da loro il volontariato.

All’Arcangeli la quantificazione dei danni è in corso, anche se sembra meno grave di quanto appariva inizialmente. Di certo c’è che il Collegio dei docenti ha preso posizione sull’occupazione e ha elaborato alcune risposte educativo-pedagogiche che passeranno al vaglio del Consiglio di Istituto (CdI), in agenda questa settimana. Le risposte all’occupazione vanno dai lavori socialmente utili al far pagare alle famiglie i danni attraverso un contributo, fissato dal CdI.

Al Copernico presentate due denunce ai carabinieri, dalla preside Claudia Giaquinto. La prima riguarda scritte ingiuriose contro due docenti. Scritte per le quali gli uomini dell’Arma indagano per minacce aggravate a sfondo razzista-ideologico, ci sarebbero anche riferimenti alla sfera sessuale. L’indagine deve anche accertare se gli autori sono interni o esterni alla scuola.

L’altra denuncia riguarda, invece, l’ingresso di esterni nella palestra nella notte tra venerdì e sabato. I vandali hanno imbrattato, con la bomboletta spray, gli specchi e rubato un defibrillatore.

Tutto finito anche al Laura Bassi e relative succursali. “Pochi studenti hanno creando un danno a molti», aveva commentato il preside del Laura Bassi, Michele Iuliano che ha avvertito gli occupanti dei rischi, anche penali. “Si sono assunti la loro responsabilità, ma sono molto ingenui”, osserva Iuliano che, insieme al Collegio dei Docenti, deciderà le misure da adottare.