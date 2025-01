Scuole per l’infanzia, il 21 gennaio aprono le iscrizioni nell’Unione Reno Galliera

Scuole a San Pietro in Casale e San Giorgio di Piano ai blocchi di partenza. Il 21 gennaio aprono le iscrizioni agli istituti comunali per l’infanzia dei comuni di San Giorgio e di San Pietro dei bambini e delle bambine nati negli anni 2020, 2021 e 2022.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 febbraio. Sarà possibile procedere alle iscrizioni solo tramite procedura online in modo autonomo. Per farlo, è necessario l’accreditamento a Spid.

Per info e aggiornamenti sarà anche possibile contattare gli Sportelli sociali e scolastici dell’Unione Reno Galliera presso i comuni: San Giorgio di Piano allo 051 8904830-831, San Pietro in Casale allo 051. 8904.873-875.

Sarà possibile anche visitare gli istituti durante due giornate di open day: a San Pietro in Casale il 20 gennaio alle ore 17.30 presso la struttura Italo Calvino, a San Giorgio di Piano il 3 febbraio alle ore 17.30 presso la scuola Aurora Battaglia. Uno strumento in più, ai genitori, per decidere.