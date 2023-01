Un piano straordinario per le scuole di Bologna: investimenti da cento milioni di euro

Scuola, bambini in classe (foto di repertorio)

Bologna, 31 gennaio 2023 – Un piano straordinario di investimenti per l’istruzione pubblica, che prevede interventi da cento milioni di euro: 71 milioni provenienti dal Comune, 27 dal Pnrr e 7 dai project financing.

Dagli asili nido alle scuole medie, gli istituti della città subiranno degli importanti e veri cambiamenti o miglioramenti infrastrutturali, che seguono il progetto ‘Bologna Carbon Neutral’.

Si tratta di un’occasione e di un mandato importante per l’edilizia scolastica, sempre più attenta al risparmio energetico e all’impatto zero. “Il Comune sta accogliendo le opportunità del Pnrr - dice l’assessore alla scuola Daniele Ara-. Questo piano punta a colmare l’esigenza che c’è negli anni 0-3, con l’aumento dei posti all’asilo nido; per gli anni 3-14, invece, c’è la necessità di innovare il sistema di edilizia scolastica. Servono più posti di attività pedagogica, di luoghi a basso risparmio energetico, con aree scolastiche verdi e fruibili”. Ne è un esempio il modello della scuola dell’infanzia Cerini, al quartiere Savena, immersa nel verde, e terminata all’inizio dell’anno.



Un’idea di scuola, quindi, che si inserisce nel concetto di comunità: “Le scuole devono essere dei luoghi di eccellenza educativa, ma anche spazi aperti alla comunità e alla città, anche in orario extra scolastico - spiega l’assessore ai lavori pubblici Simone Borsari -. Le scuole devono essere in mezzo ai servizi urbani, capaci di qualificare il contesto circostante”. Il piano di investimenti rappresenta il disegno complessivo di un’amministrazione che investe in maniera sostanziosa sul patrimonio scolastico, sia da un punto di vista educativo che di comunità. “Si tratta di un’occasione importante che non si vedeva da tantissimo tempo, ridisegnando il patrimonio scolastico dei prossimi 40 anni”, aggiunge Borsari, che conclude: “È una specie di ‘Piano Marshall’”.



Sono dieci i cantieri che apriranno nel corso dell’anno, sommati a sei già in corso o terminati in queste prime settimane, che investiranno diversi quartieri, come al Navile, per esempio, il nuovo nido Parco Grosso; a Borgo Panigale-Reno, invece, è previsto l’ampliamento delle scuole Mazzini e la realizzazione delle nuove scuole Dozza. Per tre cantieri, invece, la partenza è prevista l’anno prossimo, come quella del nuovo nido Fossolo.