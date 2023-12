Scuole più belle grazie ai regali di Natale

Idee regalo concrete e originali da mettere sotto l’albero di Natale, quelle suggerite da due scuole: il liceo da Vinci di Casalecchio e la scuola paritaria Bvl di Zola che pochi giorni fa, su altrettante piattaforme specializzate, hanno lanciato due raccolte fondi con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’accessibilità dei relativi istituti.

Niente di effimero nei progetti delle comunità scolastiche, determinate a migliorare la vita quotidiana di studenti e docenti. Riqualificazione artistica che contamina anche l’idea di rigenerazione urbana, quella avanzata dal liceo scientifico di Casalecchio, che con i suoi 1.700 studenti opera su due sedi: la più moderna succursale di via Panfili e la più datata sede centrale di via Cavour, dove la dirigente scolastica Tiziana Tiengo (nella foto) ha già dato il via al primo dei laboratori d’arte che con la tecnica ‘trencadis’ ha realizzato un mosaico di frammenti di ceramiche nel piazzale davanti all’ingresso principale: "Vogliamo rigenerare gli spazi del nostro liceo integrando gli aspetti ambientali e quelli sociali coinvolgendo la comunità scolastica che abita questi luoghi – spiega la dirigente –. Operiamo con incontri laboratoriali a cadenza settimanale fino al 30 maggio 2024. Le pareti interne del liceo saranno personalizzate e riqualificate attraverso tecniche decorative differenti: murales, decorazione trencadis, azulejo, pattern geometrici. Vorremmo anche rifare il grande murales ispirato a Leonardo da Vinci al termine di una riflessione sulle tematiche relative alla sostenibilità attraverso il linguaggio della street-art, usando pigmenti che aiutano a purificare l’aria dallo smog". Con il coordinamento delle professoresse Doriana Russo e Agar Alessia Barbani. Obiettivo della raccolta 7.800 euro sul portale Idearium.

Obiettivo sostenibilità, invece, per la raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Abate Aldino Taddia per la scuola paritaria Bvl di Zola dove si punta a raccogliere i 20mila euro (portale Donorbox) necessari a installare un ascensore che permetta di rendere completamente accessibili gli spazi dei due piani nella sede ormai secolare di via Raibolini. "Con questo intervento – spiega il presidente della Fondazione Rossano Rossi – si intende completare l’abbattimento delle barriere aggiungendo alle rampe esterne già esistenti la possibilità di accedere al primo piano con un ascensore. Oltre a consentire lo spostamento alle persone con impedimento o difficoltà motoria, sarà mezzo utile per il trasporto di strumenti e materiali".

