"Scuole rifatte e nuovi lampioni". L’ex assessore replica al sindaco

"L’elenco di lavori e migliorie dichiarati dal sindaco Luca Vignoli sono stati fatti con decisioni e risorse stanziate dall’amministrazione comunale della sindaca Belinda Gottardi". A parlare è Paolo Gurgone, ex assessore comunale e capogruppo in consiglio comunale della lista civica di opposizione ‘Bene in comune’ che replica alle parole del primo cittadino di Castel Maggiore per quanto riguarda i lavori pubblici e la cura del territorio.

Vignoli qualche tempo fa aveva dichiarato di aver ereditato dalla precedente amministrazione un problema riguardo la qualità della manutenzione e la cura della città. "Gli edifici scolastici – continua Gurgone – sono stati oggetto di una programmazione di manutenzione straordinaria col rifacimento e la messa in sicurezza di impianti e strutture di quasi tutte le scuole del territorio comunale, molte realizzate altre già in programmazione come si può leggere dai documenti. Per non parlare delle strade: abbiamo rifatto segnaletiche, introdotto 10 pedoni smart nelle zone più pericolose, introdotto la zona 30 in quasi tutta la rete stradale comunale, introdotto ciclabili". A parere dell’ex assessore la messa in sicurezza dei sottopassi è stata una delle ultime cose che la precedente amministrazione aveva concordato con l’Unione Reno Galliera con fondi regionali.

"Mi chiedo – aggiunge Gurgone – dove vi sia una mancanza di qualità della cura della città da parte nostra come invece ha dichiarato il sindaco Vignoli. Non dimentichiamo inoltre che del 46% della illuminazione pubblica il 39% era stato ammodernato dalla precedente amministrazione come era stato fatto lo studio di fattibilità sui lavori della rete fognaria di Castello".

p. l. t.