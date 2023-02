Scuole, riparte il concorso Conad Nord Ovest: "Stimola gli studenti a essere protagonisti"

Una nuova edizione di Cronisti in Classe sta per cominciare. Anno dopo anno, il Campionato continua a riscuotere sempre più successo tra gli istituti scolastici che, anche per questo 2023, sono pronti a fare grandi cose. O meglio, a scriverle. E finalmente ci siamo, martedì si riparte. Così il Resto del Carlino - assieme al prezioso contributo degli sponsor Emilbanca, Rekeep, Conad Nord Ovest e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - è pronto a riaccogliere tra le sue pagine, ogni martedì e giovedì fino a metà maggio, gli articoli redatti dalle scuole medie di Bologna e provincia. Un vero e proprio percorso formativo finalizzato non solo ad avvicinare le nuove generazioni alla lettura del quotidiano, ma soprattutto a stimolare l’interesse dei più giovani su temi di grande attualità e renderli protagonisti della realizzazione di articoli e inchieste. A tagliare il nastro di questo nuovo capitolo è ancora una volta Conad Nord Ovest, sponsor che da anni conferma il suo sostegno al progetto: "Le persone e i giovani sono al centro di ogni nostra scelta e la scuola è il territorio in cui le generazioni si incontrano ogni giorno, il tempo per eccellenza delle ’contaminazioni’ e della crescita dei cittadini...