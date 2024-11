Scuole Saliceto al freddo ’Traslocati’ 140 studenti alle vicine medie Zappa

Gelano i 140 alunni dell’elementare Saliceto nell’omonima strada al Navile. Al punto che, ieri, con la temperatura in aula fissa a 13-14 gradi, sono stati traslocati al caldo nella vicina media Zappa. Tutte parte dell’Istituto comprensivo 15. Due classi sono state piazzate per terra in palestra e quattro smistate tra i laboratori. Una decisione assunta dalla preside Lucia Montanaro dopo la telefonata di allerta di un genitore e dopo l’ennesima segnalazione al Global.

Dal canto suo, il Comune oggi invia i suoi tecnici per un sopralluogo durante il quale si controllerà l’intero impianto. Per il momento, però, anche per la giornata scolastica odierna gli studenti e le studentesse rimarranno ospiti nella struttura delle Zappa. "Appena arriva il freddo – racconta una mamma all’uscita da scuola –, qui si gela". Un problema quasi atavico, spiegano, "la caldaia lavora a intermittenza: si blocca, vengono i tecnici e l’aggiustano. Va tutto bene per un giorno e poi si ricomincia daccapo", aggiunge la mamma.

Per non parlare degli infissi delle porte che danno sul giardino di cui le classi a pian terreno. Ma questi non sono gli unici problemi che si riscontrano nel pesso, perché come riferito dai genitori, non tutte le finestre sono dotate di tende e alcune sono stracciate. Poi, "gli infissi sono vecchi e passano gli spifferi: per forza è sempre freddo", conclude la mamma.

f.g.s.