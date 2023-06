Scuole Sassatelli, dal Pnrr i soldi per i lavori

Due stralci di interventi per dare corpo al progetto definitivo approvato dalla Giunta per l’efficientamento energetico delle scuole Sassatelli. Le primarie di Castel San Pietro saranno oggetto di lavori a partire già dalle prossime settimane.

L’intera opera di efficientamento energetico avrà un importo complessivo stimato di 386mila euro, legati ai tempi di erogazione dei finanziamenti.

"Il primo stralcio – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuliano Giordani (nella fotocon il sindaco)-, comprende la sostituzione di tutti gli infissi esterni e tapparelle dei locali della porzione nord della scuola, con una spesa complessiva di 200mila euro, finanziata per 130mila da fondi PNRR e per 70mila con risorse del Comune. Il secondo stralcio, che partirà a giugno 2024, riguarderà i rimanenti locali del fabbricato scolastico e prevede una spesa complessiva di 186mila euro, finanziata con i fondi regionali ATUSS (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e con risorse del Comune. Non saranno interessati dall’intervento gli spazi della palestra, della nuova mensa e sala civica polivalente inaugurata nel 2019".