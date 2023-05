Scuole Scarlatti Bologna, la protesta dei genitori: “Infiltrazioni e odore di muffa”

Bologna, 20 maggio 2023 – “Il Comune dice che le Scarlatti sono sicure per cui possono aprire? Sicure sì, ma di certo malsane: umide, l’intonaco che cade, chiazze di bagnato sui muri e un odore di muffa da togliere il fiato". Per non parlare dei "secchi sparsi ovunque per raccogliere la pioggia che filtra dal tetto colabrodo e stracci zuppi nei corridoi". Il livello dei decibel di Maria rende bene la rabbia di questa mamma e delle altre 24 della sezione Sole della materna Scarlatti. Sezione al primo piano della materna comunale nell’omonima via, in zona Toscana. Tutto a posto, invece, nelle sezioni Luna e Stelle al piano terra. Questo mentre dalla parte opposta della città, in via Battaglia, sul lato ovest dell’edificio in costruzione della nuova media Carracci, spunta una ‘fontanella’ che fa puntare il dito contro il vicino di casa, il Ravone, su cui erano costruite le ‘vecchie’ Carracci, poi chiuse per problemi strutturali.

Due situazioni su cui la consigliera comunale di Fd’I, Manuela Zuntini vuole vederci chiaro. Tornando alla Scarlatti, la vicenda, finita in una mail che le mamme hanno inviato all’Ufficio Scuola del Savena, prende le mosse dal diluvio del 3 maggio. Il copione vede secchi per raccogliere l’acqua, umidità a manciate, l’intonaco che cade e l’odore di muffa fortissimo. Alcuni bimbi si ammalano. Le maestre e le dade fanno del loro meglio. Partono subito le segnalazioni al Comune, via pedagogista. Tutto tace. Arriva lo sconquasso di questi giorni. Risultato: il sotterraneo si allaga, dal primo piano scende, lungo le scale, un fiumiciattolo. Intonaco cadente, umidità e muffa sono sempre lì. Il Comune fa un sopralluogo, verifica la sicurezza dell’edificio e comunica l’apertura con pulizia inclusa. In chat esplode il disappunto delle mamme. Molti ‘bimbi-Sole’, ieri mattina nel giorno di riapertura, o non vanno o tornano a casa anzitempo. Viene spedita l’ennesima segnalazione al Comune (addirittura una mamma chiama i vigili del fuoco), che spedisce di gran carriera i tecnici che tolgono l’intonaco cadente e puliscono le muffe. Quindi se ne vanno.

L’umido e il cattivo odore, per non dire dei secchi e degli stracci, restano e ormai "fanno parte del materiale didattico", sibila amara una genitrice. I bimbetti-Sole, nel frattempo, vengono trasferiti dal primo piano al piano terra per poi essere rispostati al primo piano. "Addirittura i tecnici hanno detto di lasciare le finestre aperte", racconta all’uscita una nonna, che aggiunge: "La scuola sarà chiusa per il fine settimana: chi svuoterà i secchi visto che si prevede pioggia? Lunedì saremo punto e a capo. Le Scarlatti vanno sistemate subito".

f. g. s.