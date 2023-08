Scuole superiori di Bologna, le nomine: arrivano 14 nuovi presidi

Bologna, 25 agosto 2023 – Quattordici presidi nuovi di zecca che il prossimo 29 agosto, in via Castagnoli all’Ufficio scolastico regionale, firmeranno il contratto così da essere operativi il primo settembre per l’avvio ‘burocratico’ del nuovo anno scolastico. Il contratto ha durata triennale quindi la palla ritorna all’Ufficio scolastico per eventuale rinnovo di altri tre anni o trasloco in altra sede. I 14 nuovi dirigenti scolastici rientrano nel pacchetto delle assunzioni che vede arrivare in totale, in Emilia Romagna, 39 ‘capi’.

Dei quattordici, solo uno riguarda la città ed è Rossella Capicchiano che va alla guida dell’Istituto Comprensivo 15 di via Lombardi. In provincia vanno gli altri 13 e sono: Ersilia Molli è stata assegnata all’Ic di Sant’Agata Bolognese; Alfonsina Coronella all’Ic di Granarolo dell’Emilia; Sergio Amantia va alla guida dell’Ic Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano; Alessandra Ducceschi all’Ic di Castello di Serravalle; Paola Baratta a quello di Crespellano; Paolo Castellana all’Istituto di Medicina; Simone Fantini vien assegnato a quello di Vado-Monzuno; Antonella Frongillo va all’Ic 2 di San Giovanni in Persiceto e Leonardo Lo Passo all’Ic di Vergato – Grizzana Morandi e Michela Ragionieri all’ic di Castiglione – Camugnano – San Benedetto.

Infine Budrio che fa l’en plein con tre su tre presidi nuovi nuovi: Giovanni Tosiani all’Iis Giordano Bruno; Luisa Iglio alla direzione didattica e Rebecca Palma all’Ic.

Assunti i nuovi presidi, ora l’Ufficio scolastico procederà all’assegnazione delle reggenze (meno di una manciata grazie ai nuovi arrivi) ovvero due presidi su due scuole.

Si tratta di una soluzione emergenziale di cui, in passato, a causa dell’esaurimento della graduatoria e dei mancati concorsi, si è fatto un uso massiccio.

f.g.s.