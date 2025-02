Scuole Testoni devastate dai vandali, oggi riprendono le lezioni

Dopo gli atti di vandalismo, oggi riaprono le scuole medie Testoni. L’istituto era rimasto chiuso per due giorni a causa della devastazione compiuta durante il weekend all’interno del plesso. Lo ha comunicato la dirigente scolastica dell’Ic5, Daniela Tacconi. Dunque oggi "le attività didattiche riprenderanno regolarmente", recita l’avviso firmato dalla preside e pubblicato sul portale dell’Ic5.

Il Comitato genitori ha parlato di un "fatto grave che colpisce non solo la scuola, luogo di crescita, condivisione e conoscenza, ma l’intera comunità". E aggiunge: "La scuola svolge un ruolo centrale nel quartiere, è un presidio di coesione sociale e di relazioni tra pari e con gli adulti".

Dal canto suo, l’assessore alla scuola Daniele Ara aveva dichiarato che la "scuola è impegnata per riaprire" e che " il Comune ha fatto la propria parte nel senso che c’erano alcuni vetri rotti, una Lim da rimontare e lo stiamo facendo". E aveva aggiunto: "Le pulizie sono un po’ complesse perché la polvere degli estintori va in ogni angolo, polvere che tra l’altro è anche tossica".

Per quanto riguarda il conto economico dei vandalismi, si tratta "di qualche migliaio di euro. Non sono danni enormi, non ci sono stati furti" , conclude l’assessore.