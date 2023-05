Scuole unite nel nome della musica I dirigenti firmano il gemellaggio

"Summertime" di George Gershwin e "Sentimental mood" di Duke Ellington, "The preacher" di Horace Silver e la sigla finale dei cartoni dei Flinstones. Questi alcuni dei brani musicali che qualche mattina fa hanno accompagnato il gemellaggio musicale siglato tra le scuole secondarie di primo grado (le medie) degli istituti comprensivi di Monte San Pietro, Castello di Serravalle e Crespellano. A mettere la firma in calce a questo straordinario patto di collaborazione c’erano i dirigenti degli istituti comprensivi Carmela Zabatino (Monte San Pietro) ed Enrico Zanaroli (Castello di Serravalle e Crespellano). Padrini d’eccezione i sindaci Monica Cinti (Monte San Pietro) e Daniele Ruscigno (Valsamoggia). Più di cento ragazzi delle medie delle tre scuole hanno applaudito con vere e proprie standing ovation i musicisti del gruppo "Jazz No Limits" che hanno tenuto un concerto-lezione sui vari generi musicali del jazz: Marco Magnelli (chitarra), Gaetano Fiore (contrabbasso), Max Dall’Omo (batteria), Pino De Fazio (pianoforte) e lo stesso dirigente Zanaroli al trombone. Nel corso del concerto si sono uniti anche Alessandro Scardino al sax e Nicola Ferrara alla chitarra. Il concerto è stato aperto da un’esibizione dell’orchestra a indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Monte San Pietro.

"È da anni – ha rivelato la preside di quest’ultimo Carmela Zabatino – che il nostro istituto ha l’indirizzo musicale. Oggi si studiano quattro specialità (violino, tastiere, chitarra e clarinetto) e, per ognuna, tutti gli anni sono ammessi sei studenti. Intenso il programma di iniziative durante l’anno. Si chiude il 20 maggio prossimo con il Concerto per Pubblico e Orchestra al teatro Betti di Casalecchio". E il preside degli istituti di Crespellano e Castelletto Zanaroli ha aggiunto: "Il territorio delle valli del Lavino e del Samoggia è molto vitale a livello musicale. Tante le iniziative messe in campo, tanti i musicisti che, come me, giorno per giorno si mettono in gioco, tanti i ragazzi delle scuole primarie che ben presto abbracciano uno strumento musicale. Con questo gemellaggio abbiamo aperto nuove possibilità". Soddisfatta la sindaca Monica Cinti. "Contiamo molto sulla collaborazione tra le scuole – ha sottolineato – e la musica è un inestimabile valore aggiunto". "La musica – è stato il commento del sindaco Ruscigno – è un potente strumento di dialogo e per risolvere i problemi tra le persone".

Nicodemo Mele