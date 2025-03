Scuole devastate dai vandali, genitori e alunni: “Giù le mani”

Bologna, 1 marzo 2025 – "Giù le mani dalla nostra scuola", scritto su un cartoncino rosso a forma di cuore con un pennarello nero indelebile. Indelebile come l’episodio che ha coinvolto le scuole medie Testoni Fioravanti, vittime di un raid vandalico che ha portato alla chiusura del plesso per due giorni.

Un gesto "ingiusto" per una scuola che "non merita di essere etichettata come quella dei criminali". Il cartello tra le mani di un piccolo alunno si trasforma in grido, quello degli studenti e delle studentesse dell’istituto di via di Vincenzo, accompagnati dall’intera comunità scolastica dell’Ic 5, genitori e professori in un flash mob di sostegno alla scuola.

Fuori dall’ingresso, sostenuto dagli alunni, uno striscione che recita "Il futuro è qui, comincia ora". Una manifestazione ‘rumorosa’, alimentata dalla voce degli studenti che riecheggia in Bolognina attraverso un megafono: "Questa scuola è fantastica", dice un’alunna; "tutta la comunità scolastica condanna questo avvenimento", le fa eco un altro allievo.

Forte e chiaro il messaggio inviato dalla dirigente Daniela Tacconi e letto dalla vicepreside Cristina Dall’Occa: "Quanto successo non minerà la nostra voglia di lavorare bene assieme. Vogliamo dimostrare che siamo una comunità e grazie a questa andiamo avanti. Nella scuola la sicurezza non manca".

Poi, la parola passa all’assessore Daniele Ara: "Questa è una reazione bellissima. Continuiamo a stare insieme, in Bolognina e in questo istituto comprensivo". Mentre le voci si alternano al megafono (come quella di papà Walter: "Durante l’orario scolastico non accade nulla. Serve dire con gentilezza che questa comunità ha bisogno di educatori e di ulteriori risorse"), arrivano la presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni, e il sindaco Matteo Lepore: "La forza della Bolognina è data da questi presidi pubblici importanti – dice Lepore –. Spesso parliamo di baby gang, ma più che criminalizzare i ragazzi dobbiamo lavorare con loro. Come Comune lavoriamo sui problemi del quartiere, che non si possono risolvere solo con gli interventi della polizia".

"Non ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, ma devono esserci in maniera più consapevole e strutturale – afferma Matilde Altichieri, presidente del Consiglio di istituto –. Noi lavoriamo da anni con la scuola. Non abbiamo bisogno di controllo o presidi di polizia, ma di reti di solidarietà".

"Al centro mettiamo gli alunni e i loro bisogni", chiude la professoressa Silvia Merciari. E basta guardarsi intorno per capire che il risultato di questo lavoro è tutto qui.