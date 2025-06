"Se accade qualcosa è importante esserci"

Il negozio non solo come luogo di vendita, ma anche come posto sicuro, dove rifugiarsi in caso di pericolo. Cosa ne pensa dell’iniziativa?

"Sono molto favorevole a questa idea e al fatto che vada avanti. Perché può essere che tutto sia tranquillo, ma può anche accadere che ci sia chi ha bisogno e se ci sei è un aiuto veramente importante", afferma Gianluca Castagnoli, titolare dei Bertocchi Abbigliamento, all’interno della galleria Marconi, a Sasso Marconi.

L’attività commerciale può essere un punto di contatto tra i cittadini e le istituzioni?

"La collaborazione con le varie istituzioni è fondamentale, specialmente in un paese, dove ci si conosce tutti. Di grande importante è, naturalmente, anche il rapporto con le forze dell’ordine, quindi i carabinieri e la polizia locale. In modo che se accade qualcosa si possa agire con tempestività. Poi si spera che vada sempre tutto bene e che non ci sia necessità di farli intervenire perché è successo qualcosa di preoccupante a qualcuno".

C’è mai stato qualche tipo di necessità che prevedesse l’intervento delle forze dell’ordine?

"Al momento no. Però c’è sempre qualcuno che chiede qualche informazione, soprattutto fra i turisti che arrivano nel nostro paese. Questo succede veramente spesso. Cose gravi non se ne sono verificate almeno fino a ora. Ma nel caso dovesse succedere è importante esserci e questa iniziativa rafforza questa idea di aiuto e solidarietà fra le persone. Fondamentale sia che ci si trovi in un paese come il nostro, sia che si tratti di una città. Ed è un’iniziativa che trova tutti assolutamente concordi".

m.ras.