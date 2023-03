’Se ci fosse luce’: Moro e la scelta

"Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo", scriveva Aldo Moro a sua moglie durante i giorni del sequestro, poco prima di morire. Francesca Garolla (foto), autrice attiva in Italia e in Francia, firma testo e regia di ’Se ci fosse luce’, spettacolo che a partire dai fatti del sequestro Moro si interroga sul libero arbitrio, in scena in prima assoluta al Teatro delle Moline da oggi a domenica 2 aprile. In scena Giovanni Crippa, Angela Dematté, Paolo Lorimer, Anahì Traversi. La pièce è una produzione Lac Lugano Arte e Cultura in collaborazione con Ert Teatro Nazionale.