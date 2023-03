Gianni

Gennasi

SICUREZZA

Al prefetto che propone di installare telecamere di sorveglianza anche nei quartieri alti, assediati dai malviventi, il sindaco ha risposto nisba, non abbiamo un ghello, rivolgetevi al Viminale, auguri. Mah. Conta che lassù, tra ville griffate, saune e morbidi prati, la gente voti più Meloni che Schlein? Se i cittadini vengono presi per i Colli.

SINISTRA E DESTRA

Otto indagati, nelle fila di centri sociali e collettivi, per il pestaggio degli attivisti di Azione universitaria nel maggio scorso in via Zamboni. Firenze

e dintorni.

SMEMORATO

Per questioni burocratiche, un bengalese di 39 anni è entrato nell’ufficio immigrazione della Questura e ne è uscito in manette. Si era dimenticato di avere rubato, otto mesi fa, una birra in un minimarket, con annessi spintoni al titolare. Da qui l’ordine di carcerazione. Rovinato dalle bionde.

MULTIUTILITY

A ventuno anni dalla nascita, Tomaso Tommasi di Vignano lascia la presidenza della Holding Energia Risorse Ambiente. Gli succede Cristian Fabbri. Troppo facile: si chiude un’Hera.

SULLA CARTA

In svolgimento fino a domani la sessantesima Children’s Book Fair, per noi meno svegli la vecchia e cara fiera del libro per ragazzi. In tutte le lingue del mondo, asino chi non legge.

ITALIANS

Tra gli organizzatori del recente simposio alla London School

of Economics and Political Science, dedicato alle eccellenze del Bel Paese, figurava anche il bolognese Niccolò Babbini, ventuno anni, ex studente del liceo Galvani. Big Cinno.

OTTO MARZO

Stufa di essere da tempo insultata sui social insieme con il figlio e il marito, Gaia Bianchi, madre del giocatore della Virtus Nico Mannion, ha risposto per le rime, prendendosela in particolare con una fantomatica "signora (signora è un complimento)". Ogni playmakerone è bello a mamma soja.