Se il tram è senza logica metropolitana

di Luca Dondi*

Il deficit infrastrutturale delle nostre città e, più in generale del nostro Paese, è evidente dalle quotidiane difficoltà di circolazione di persone e mezzi e finisce inevitabilmente per riflettersi sul mercato immobiliare. La possibilità di approdo in tempi ragionevoli dei centri urbani, che anche in contesti policentrici rappresentano uno straordinario catalizzatore, ridarebbe slancio a localizzazioni oggi neglette per le citate difficoltà di spostamento. Per ovviare a un deficit ormai annoso, le Amministrazioni locali con colpevole ritardo stanno cercando di correre ai ripari potenziando il sistema di mobilità su ferro.

*Economista e Ceo di Patrigest