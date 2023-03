Se la fiction è in biblioteca

Da Umberto Eco a Jorge Louis Borges, le biblioteche sono uno degli scenari più suggestivi scelti dai grandi autori di romanzi per ambientare le loro storie. Spazi dove i libri definiscono non solo l’architettura, ma anche, soprattutto, raccontano il desiderio di socialità, la possibilità dell’incontro e dello scambio sentimentale. Sono questi i luoghi dove Bottega Finzioni, la scuola bolognese di scrittura, metterà in scena la sua nuova iniziativa, che nascerà, come sempre succede con i lavori che produce, dalla collaborazione tra i docenti e gli allievi. Si chiamerà ISBN, come il codice numerico per identificare i libri in tutto il mondo (era anche il nome di una interessante casa editrice) e sarà un laboratorio creativo finalizzato a una fiction televisiva. Si partirà da un corso nel quale verrà sviluppato un soggetto insieme dagli studenti e da due maestri d’eccezione, Marco Malvaldi, celebre per i romanzi con gli allegri pensionati con la passione per il giallo del BarLume, che hanno dato vita a un programma tv di grande successo e da Samantha Bruzzone, che ha pubblicato di recente Chi si ferma è perduto, scritto a quattro mani (come altri), con lo stesso Malvaldi, che è suo marito. Con loro ci sarà Michele Cogo, direttore di Fondazione Bottega Finzioni.

Tutto nasce, hanno raccontato gli autori, dall’amore per le biblioteche, per il loro essere territori dove si sviluppano forme di relazioni che, naturalmente, superano i confini, fanno entrare in rapporto persone tra loro apparentemente molto lontane, anche per età. Tantissimo materiale, tantissime umanità alla cui ‘catalogazione’ contribuirà anche il Comune di Bologna, che è socio fondatore di Bottega Finzioni, in particolare con il Settore Biblioteche e Welfare culturale.

Il corso, che si terrà nel 2023, è interamente gratuito, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione, e porterà alla scrittura di una fiction per un grande network televisivo. La serie, sulla quale al momento, il riserbo è assoluto, sarà girata interamente all’interno di quella che gli autori hanno definito ‘Una biblioteca di frontiera’ di Bologna e prevede in ogni puntata un ospite diverso, con la possibilità che siano i protagonisti dei libri lì ospitati a ‘uscire’ dalla pagina e animarsi. In contemporanea verrà lanciato un concorso nazionale, ISBN, Inviaci le tue storie in biblioteca. Tutti potranno inviare una breve storia che si svolge in una biblioteca o narra un cambiamento personale dovuto a una lettura. I dieci migliori racconti saranno premiati da Malvaldi, e utilizzati come spunti per la creazione della sceneggiatura delle diverse puntate. Una occasione per avvicinare una ondata di nuovi talenti alla realizzazione delle serie tv .Informazioni su www,bottegafinzioni.com

Pierfrancesco Pacoda