"Se la zona è viva non c’è degrado"

"Più la città è viva, più è alta la possibilità che diminuisca il degrado". A dirlo è Michele Carusi dell’Enoteca Carusi in via Matteotti. "Io sono fortunato perché sono in un punto della strada di grande passaggio e controllo vicendevole. Di giorno non succede nulla, il problema arriva di sera". Al calare della notte emergono le situazioni spiacevoli e, quindi, Carusi fa un elenco di cosa si potrebbe fare per aiutare la Bolognina a risorgere. "Il primo punto è l’integrazione ed evitare di creare i quartieri ghetto. Il secondo un maggiore presidio. In quest’area la polizia passa al mattino, quando gli spacciatori dormono, e poi non si vede più".