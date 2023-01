Se l’acqua fa ingrassare le Farfalle

Stefania Totaro

Comportamenti "vessatori" nei confronti delle Farfalle della Nazionale della Ritmica raccontati dalle atlete non come "riconducibili a storture caratteriali" di chi li ha tenuti, bensi "come risultato di scelte ed imposizioni condivise dall’intero staff tecnico". Lo ritiene la Procura di Monza, che ha indagato per maltrattamenti la (non riconfermata) direttrice tecnica dell’Accademia internazionale di ginnastica di Desio in Brianza, ora solo allenatrice, Emanuela Maccarani e l’aiutante Olga Tishina. L’accusa, contenuta anche nell’indagine aperta dalla Figc, è avere adottato "metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità".