"Se magari sabato a Torino…"

Gennasi

LA LETTERINA

Caro Babbo Natale, ho 10 anni e due tifi: Bologna e Virtus. Scusa se scrivo così presto, ma sabato giochiamo con la Juve e vorrei tanto vincere, o almeno pareggiare. Sai, io adoravo il mister Motta, ma da quando è la’ mi sta moltissimissimo antipatico. Ti giuro che se esaudisci sto desiderio non faccio più i caroselli in salotto quando un loro giocatore si fa male. Passo alle V nere. E’ mai possibile che perdono (o perdino? Boh) sempre alla fine, soprattutto in Eurolega? Fammi un regalo: ordina di accorciare le partite di due-tre minuti, già stasera, e vedrai che non saremo più ultimi. Se mi accontenti, prometto che non gufo più i miei amici piccioni della Fortitudo. Grazie.

PARTECIPAZIONE

Scade domenica

il sondaggio lanciato dalla giunta Lepore sul colore dei tram della Linea Rossa.

I cittadini, che hanno aderito alla consultazione, possono scegliere tra il rosso rosso

e il dorato rosso. Se non è zuppa…

BUS

A quanto pare slittano al 2025 i rincari, notevoli, dei biglietti del trasporto urbano locale, invariati da cinque anni. Intorno ferve il solito stucchevole rimpallo

di responsabilità tra le istituzioni. Fuori i soldi, intima Palazzo d’Accursio; sono già disponibili, replica Palazzo Chigi. Che barba, che noia. Scusi, scende alla prossima? ALL’AEROPORTO

Erano attese entro quest’anno, e invece saranno installate solo nella prossima estate, salvo altri inciampi,

le telecamere contro la sosta selvaggia all’esterno del Marconi. I furbetti e furbastri della seconda e terza fila sentitamente ringraziano. EFFICIENZA

Secondo la classifica stilata dall’Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel 2023 l’Ausl Bologna occupava il quinto posto, in un lotto di 110 aziende pubbliche di tutto

il Paese. A conferma che

i nostri ospedali vanno davvero per la Maggiore.