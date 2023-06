Se party per il Lungo Viaggio…

Gianni

Gennasi

PIANO PIANISSIMO

Dunque, alleniamoci a sollevare il piede dall’acceleratore perché dal prossimo anno saranno multe amare, pianto e stridore di freni. Chi si contrenta gode. QUALCOSA DI GRANDE

E di notte luce sia, sotto i portici di San Luca, dall’Arco del Meloncello alla Basilica, grazie all’idea-omaggio di Cesare Cremonini sostenuta da Intesa Sanpaolo e Palazzo d’Accursio. Dalle 22 alle 5 spettaolo di luci colorate con i brani del cantautore, fino a domenica prossima. Uno spettacolo al chiaro di Lunapop.

PATRICK ZAKI

Il ricercatore dell’Alma Mater bloccato in Egitto ha chiesto alle autorità del suo Paese un permesso per venire a sostenere l’esame di laurea nella nostra città, all’inizio di luglio. In realtà, visto come funziona la giustizia al Cairo e dintorni, è ragionevole parlare più di ipotesi che di tesi.

VIA SAFFI

Da oggi il cantiere per il rifacimento della copertura del torrente Ravone, dall’incrocio con le vie Vittorio Veneto e Malvasia al numero civico 63, subito dopo via del Chiu’. Traffico deviato, divieti, ingorghi e disagi fino a tutto agosto, salvo varie ed eventuali. Ci sta, siamo nati per soffrire. Purché l’intervento, alla fine, non risulti l’ennesimo buco nell’acqua.

IL NOSTALGICO

Già multato per violazione amministrativa, con ogni probabilità sarà anche denunciato penalmente per apologia di fascismo l’imprenditore di Calderara che davanti alla propria azienda ha esposto un cartellone pubblicitario con il profilo stilizzato di Mussolini e la scritta ‘Italiano vero’. Chi si firma è perduto.