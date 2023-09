"Se riasfaltiamo si va veloce". Bufera in Città metropolitana

Riasfaltare le buche può essere controproducente e può scatenare un effetto boomerang per la sicurezza stradale. Perché? Quelle strade poi diventano "piste" dove si comincia a correre molto. "E noi dobbiamo trovare dei sistemi efficaci per ridurre la velocità". Questa posizione, apparentemente di un commentatore, è stata invece esplicitata da Maurizio Martelli (foto), dirigente del settore Strade, sicurezza e ciclovie della Città metropolitana, durante la presentazione del Piano integrato metropolitano sicurezza stradale (Pimes). E, nemmeno a dirlo, l’esternazione ha suscitato un diluvio di polemiche da parte dell’opposizione in Comune.

Ecco quanto riferito durante la presentazione del Pimes. "Ci sono strade quasi a prova di fuoristrada, giustamente le persone si lamentano, noi le riasfaltiamo e diventano autostrade. Prima davanti a casa mia – ha raccontato Martelli – si passava a 30 chilometri orari, adesso invece ai 90 e a cinque centimetri dal muretto. Dobbiamo trovare dei sistemi efficaci per ridurre realmente la velocità, che non sono solo i velox – ha continuato –, anche quando non ci sono condizioni esterne drammatiche come quelle dell’alluvione o delle buche. È ovvio che la differenza tra un dosso e una buca non è tanta, ma nessuno dei due è lo strumento veramente efficace e definitivo per portare le persone ad adottare, in assenza di altri vincoli come un autovelox, una velocità adeguata alla sicurezza della strada". Anche perché, la cultura della velocità "è molto dentro di noi, ma dobbiamo aggiornarci e passare a qualcosa di molto più moderno", ha concluso.

Le opposizioni sono quindi saltate sulle sedie. "Parole gravissime – ha commentato Giulio Venturi (Lega) –. Grave è giustificare le tante buche presenti in città, per non parlare di veri e propri crateri, con il fatto che possano diventare utili dissuasori per la velocità". Sarebbe ora invece "che si prevenisse sistemando le strade prima di aspettare il morto per poi addossare sempre e solo la colpa alla velocità". "Gravissimo che il dirigente della Città metropolitana derida i cittadini – ha detto Nicola Stanzani di Forza Italia –. Si è superato il limite: la guerra alle auto sta raggiungendo livelli estremi". Infine, per Diego Baccilieri e Stefano Cavedagna (FdI) "le parole di Martelli sono di parte e vergognose. Parlare così significa sostenere che non si vogliono manutenere volutamente le strade. Vogliono farci viaggiare in calesse? Sono la somma delle idiozie di questa sinistra, che speriamo presto di mandare a casa anche qua".

Paolo Rosato