"Se rimango? Chiedetelo al Napoli"

di Gianmarco Marchini

Ci sarebbe un treno per Napoli da prendere di corsa, ma un infaticabile giovanissimo fan, con la divisa di una scuola calcio, lo insegue fino all’uscita della Sala Borsa di Bologna. "Mister, mister, mister! Me lo fa un autografo?", lo implora il ragazzino, brandendo un foglio a quadretti e una penna. A quel punto, lui, Lucianone, inchioda e s’arrende. "Che tu diventi calciatore bisognerà vederlo. Di casino però ne fai abbastanza!". Firma l’autografo e s’infila dentro un’auto blu. Finisce così la mattinata bolognese di Luciano Spalletti, sbarcato in Emilia per ricevere il riconoscimento come miglior tecnico dell’anno al Premio Bulgarelli, promosso dall’omonima associazione e dall’Assocalciatori. Non sarebbe certo servita una votazione, visto lo scudetto plebiscitario conquistato con il Napoli, ma nel dubbio il suo nome ha unito la giuria di leggende del calcio presieduta da Fabio Capello, da sempre in prima fila nel celebrare la memoria dell’indimenticato Giacomino, numero 8, capitano e simbolo del Bologna, ma soprattutto icona nazionale di un pallone che profumava di sentimenti e valori. Un pallone che arrivava diritto al cuore.

Un po’ come il Napoli di quest’anno. "Per quelli della mia generazione, ricevere il premio Bulgarelli è come l’Oscar per il cinema", osserva Spalletti dal palco allestito nel cuore della biblioteca cittadina rigorosamente blindata per l’occasione. Quelli che, però, sono riusciti a farsi accreditare all’evento, trasformano la sala in una coda della festa tricolore. Lo accoglie la standing ovation all’arrivo (per ultimo, quando si cominciava a temere il forfait last minute), ma soprattutto lo travolge un’onda di affetto dopo la premiazione. Un’onda azzurrissima, manco a dirlo. Appena cedono gli argini della cerimonia, il pubblico - in gran parte formato dalle scuole calcio - si riversa su Spallettone. Uno, dieci, cento selfie. Lo tirano e lo stropicciano. Un tifoso più grandicello gli mette la sciarpa del Napoli al collo. Un altro non gli si scrolla di dosso. E allora il tecnico di Certaldo si spazientisce. "Sei qui da due ore, spostati, per favore: fammi fare la foto con i bimbi", tuona Luciano che intanto cerca un gancio dall’addetto stampa partenopeo per scappare. Quando finalmente si smarca dalla folla, ecco arrivare i cronisti che inevitabilmente gli rivolgono la domanda più ricorrente post-scudetto. "Se rimango al Napoli? Voi lo chiedete a me, ma questo deve dirlo la società. Ora scusate". Trova riparo in una stanzetta laterale, con l’assistenza di Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. Poi la fuga verso la stazione.

Restano in Sala Borsa a prendersi finalmente un po’ di luce, gli altri protagonisti del giorno. A premiarli c’è anche il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Daniele Orsato miglior arbitro, Alice Parisi (Fiorentina) miglior mezzala femminile, Alessandro Spugna tecnico della Roma donne. Ma il Bulgarelli in senso stretto va a Davide Frattesi. La mezzala del Sassuolo aggiorna un elenco di vincitori da Olimpo. In principio fu Xavi nel 2012: poi Pirlo, Yaya Tourè, Pogba, Iniesta e De Rossi. L’anno scorso andò a Tonali, con Raspadori miglior giovane. Nel 2020 toccò a Barella. L’equazione va da sé. "Chi vince il premio, poi diventa campione d’Italia. Quindi, vediamo chi sarà il più veloce a comprarti quest’estate", lo stuzzica Capello. Frattesi diventa rosso, ma non dribbla. Il suo nome incendia da mesi il mercato, con la Roma e la Juve in cima alla lunga lista di pretendenti. "La Premier? Bisogna arrivarci preparati – dice il ragazzo – credo sia giusto fare ancora qualche anno bene qua". Parole degne del miglior Bulgarelli.