Secchia rapita, ora salviamo il pozzo

Ci sono angoli di Bologna che non hanno monumenti imponenti e statue maestose, ma che conservano la memoria collettiva. A sfogliarli come un libro raccontano nel loro piccolo grandi passaggi della storia. Che i più distrattamente ignorano. Al numero civico 41 di via Saffi è posta una lapide che ricorda la beffa della Secchia Rapita, simbolo della rivalità fra Modena e Bologna che si scontrarono fra il 1200 e il 1300 in furibonde battaglie. Oggi la rivalità rimane ma senza battaglie, più goliardica che altro. Recita la lapide: "Nell’anno MCCCXXV i modenesi dal pozzo ora coperto dalla strada rapirono la Secchia che Alessandro Tassoni celebrò con immortale poema. Memoria posta nel 650esimo annuale a cura del Comitato per Bologna storica e artistica". La Secchia Rapita rimane da sempre il simbolo della vittoria modenese sui bolognesi. In quei tempi di spada, duelli e rivalità la vicenda della Secchia ebbe inizio nel 1249 a Fossalta, sulla via Emilia in territorio modenese, dove i bolognesi sconfissero sonoramente gli avversari in una sanguinosa battaglia. La città della Ghirlandina si prese la rivincita a Zappolino nel 1325. Non contenti, i modenesi aggiunsero lo sfregio e la beffa. Come trofeo della vittoria, l’esercito rapì un secchio prelevato da un pozzo. Inizialmente la Secchia fu depositata dentro la Ghirlandina, e poi trasferita nell’attuale collocazione, all’interno del palazzo Comunale di Modena.

