Seconda edizione di ’Palco Libero’. Uno spazio dove fare musica

Serata speciale stasera al Centro giovanile di via Tosi 7. Alle 18 prende il via la seconda edizione di ’Palco Libero’, festa a ingresso libero e gratuito per ragazzi e ragazze over 18. Chi desidera, nel corso della serata può salire sul palco ed esibirsi. A disposizione ci sono due microfoni, chitarra acustica, basso, batteria elettronica e tastiera. L’iniziativa fa parte del progetto ’The Square’, nato la scorsa estate in seguito alla proposta della Commissione Giovani di poter avere un gestore degli spazi del centro per aperture serali e particolari. Grazie a questo progetto, il centro giovanile di via Tosi apre ogni mercoledì dalle 20 alle 23, con la presenza di un operatore della cooperativa Officina Immaginata, per accogliere giovani che vogliano utilizzare le sale per studiare, giocare, fare musica o semplicemente chiacchierare.