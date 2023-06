Secondo Casadei, storia del protagonista di Romagna mia

Con la musica e il racconto della prima parte della carriera di Secondo Casadei inizia oggi alle 18,30 all’agriturismo Borgo delle Vigne di Zola la stagione teatrale della compagnia Cantharide. Sullo sfondo della collina e dei vigneti va in scena Il primo Secondo, di Denis Campitelli, una produzione teatro Due mondi che vede protagonista il musicista che nel 1954, con il valzer Romagna mia portò alla ribalta una regione contadina, in preda al demone del ballo. Incluso nel biglietto l’aperitivo finale a base di crescente, mortadella e Pignoletto della casa. Venerdì stesso palco per la produzione Cantharide Remembering box di Elena Galetti e la musica di Riccardo Marchi e Simone Marcandalli. Il repertorio del duo musicale Riccardo Marchi (voce) e Simone Marcandalli (chitarra), viaggia tra due progetti principali: Les Parapluies, dedicato alla Chanson Française arrangiata in chiave jazz-manouche e Rumores do Brasil, un omaggio ai grandi cantautori della musica popolare brasiliana.