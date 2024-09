Caso di dengue a Sasso Marconi (Bologna): è il secondo in dieci giorni

Sasso Marconi (Bologna), 13 settembre 2024 – Secondo intervento di disinfestazione, la prossima notte a Sasso Marconi, dove a distanza di 10 giorni dal primo caso del 2 settembre, mercoledì è stato rilevato un secondo caso sospetto di Dengue, questa volta in una persona residente a Borgonuovo. La scorsa settimana, invece, era toccato l’intervento straordinario all’Altopiano.

La scheda: Dengue, cos’è e quali sono i sintomi

Come previsto dai protocolli sanitari in vigore, sono iniziati i trattamenti notturni di disinfestazione nelle aree private e pubbliche situate nel raggio di 200 metri dall’abitazione in cui è stato rilevato il caso.

Dove viene fatta la disinfestazione

In questo caso l'area delimitata è quella che include tutti i numeri civici di via Iara e di via Borgonuovo, oltre ai civici 45 e 47 della vicina via Porrettana. La notte scorsa, per via della pioggia il secondo trattamento nelle aree private (adulticidi, larvicidi e di rimozione dei ristagni d'acqua) è stato rinviato a questa notte, quando è previsto anche l'avvio della disinfestazione nelle strade e aree pubbliche della stessa area.