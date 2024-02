Secondo livello di container per la Garisenda

La Garisenda "è stabile". Lo ha ribadito ieri in question time l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Simone Borsari. "Non ci sono stati peggioramenti durante i lavori di queste settimane e le prove di carico hanno dato esito positivo". In ogni caso la "massima attenzione continua ad essere messa in campo". Infatti i lavori di messa in sicurezza vanno avanti.

Dopo il posizionamento del primo livello di container e i lavori propedeutici all’aggancio tra primo e secondo livello, nelle prossime due settimane verrà concluso il montaggio del secondo livello di container. In alcune fasi di queste lavorazioni, per periodi di circa 10-15 minuti, ci sarà il divieto di passaggio pedonale nel tratto interessato, quello davanti alla libreria Feltrinelli, come fa sapere il Comune di Bologna. I pedoni verranno deviati in Galleria Acquaderni. Sul posto ci saranno movieri e polizia locale per fornire indicazioni. Successivamente verranno montate anche le reti paramassi sul lato della torre Asinelli e della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano.

L’obiettivo dell’amministrazione è mettere in sicurezza della torre "al massimo entro l’anno". Poi potrà partire il restauro vero e proprio, i cui costi "resteranno in linea con la stima preventivata", anche se presumibilmente il tempo necessario per gli interventi sarà minore del previsto. Per quanto riguarda l’inchiesta aperta dalla magistratura in seguito all’esposto di Fdi "col consueto spirito di collaborazione abbiamo messo a disposizione della Procura tutte le informazioni e i documenti utili", fa sapere Borsari.