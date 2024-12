Seda una lite fuori dalla disco: preso a pugni

Una notte di Natale di tensioni, quello in zona Fiera: un ragazzo, 29 anni, originario del Camerun, per motivi ancora da chiarire è stato picchiato in faccia da una persona, che poi se n’è andata. La polizia è intervenuta su richiesta della vittima rimasta ferita, nonostante in un primo momento la telefonata molto disturbata non consentisse di comprendere bene gli estremi dell’accaduto. Ciò nonostante la polizia è riuscita ugualmente ad arrivare sul posto, servendosi della geolocalizzazione della chiamata ricevuta.

Lì, in via Calzoni, c’era già il personale sanitario del 118. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, il ragazzo rimasto ferito si era intromesso in una lite all’interno del locale One Million Club, in via Calzoni appunto, zona Fiera: pare che si sia per questo preso un pugno in faccia, riportando una lesione al labbro. La situazione è però ancora confusa.

Dopo l’aggressione, il 29enne ha rifiutato il trasporto in ospedale e non ha voluto nemmeno presentare la denuncia di quanto accaduto. Il ragazzo ha spiegato però che il suo aggressore era poi entrato all’interno del Numa, una discoteca a pochi passi di distanza rispetto al locale vicino al quale sarebbe avvenuta la lite. Poi, di quello sconosciuto si sono per ora perse le tracce.

red. cro.