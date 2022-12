"Sede comunale a pezzi, rischio sicurezza"

Lo stabile dove ha sede il Comune di Ozzano sta cadendo a pezzi. A fare questa ‘denuncia’ la consigliera di minoranza di ‘Noi per Ozzano’ Monia Vason. "Sono anni che facciamo notare, e non solo noi, all’amministrazione comunale lo stato del fabbricato che ospita il Comune, le crepe sono evidenti in tutto il piano terra della costruzione e hanno persino sconfinato sul telaio della porta laterale, rendendone difficile l’apertura", ha dichiarato la Vason.

L’edificio, precisa la consigliera, è stato costruito nella metà dell’800 e, nel periodo 1984-1986, è stato eseguito un vasto intervento di ristrutturazione, comprensivo dell’innalzamento del piano sottotetto. L’immobile, data la sua storicità è considerato bene di interesse storico artistico e quindi ogni intervento importante deve seguire un iter ben preciso coinvolgendo la Soprintendenza nella valutazione del progetto.

La Vason tira fuori la relazione di fattibilità tecnica ed economica eseguita a ottobre, dove si legge: "Rimane evidente come vi siano fessurazioni diffuse sulle muratúre perimetrali dell’edificio e su alcune delle murature di controvento interne all’edificio. La scarsa qualità della tipologia della muratura e la discontinuità del piano di appoggio delle stesse murature fa ritenere che vi sia uno sviluppo di cedimenti differenziali in fondazione".

Dunque, insiste la consigliera: "La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che si recano negli uffici deve essere di primaria importanza per la giunta, che ha il dovere di tutelare la sicurezza di tutti. Non vediamo, però, da parte dell’amministrazione l’urgenza di sanare questa situazione in quanto, con delibera del 19 dicembre, si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica che, però, non è attualmente finanziato. Il costo dell’intervento ammonta a circa 570mila euro, costo che non comprende gli incarichi di progettazione, movimentazione degli arredi, le pulizie a fine opera, dislocazione delle attività degli uffici in altra sede, dislocazione del materiale di archivio, eliminazione eo adeguato spostamento dell’armadio rotante uffici anagrafe - elettorale".

La Vason, poi, conclude: "Sottolineiamo che sul fabbricato è già stata svolta una verifica di vulnerabilità sismica, nel 2013. Secondo la relazione di fattibilità, però, l’edificio, anche in seguito all’intervento, non potrà raggiungere esiti pari superiori al 6070 per cento dell’azione sismica di progetto: stima viene fatta considerando lavori con un rapporto costibenefici praticabile. Le parole non rendono l’immagine della gravità della situazione del municipio, basta guardare le fotografie o verificarlo di persona. A poco servono le rassicurazioni della giunta e il continuo rimandare dell’intervento. Rimandare vuol dire vedere peggiorare la situazione, sempre nella speranza che non succeda mai niente che ci faccia poi dire ‘Ve l’avevamo detto!’".

Zoe Pederzini