Sedicenne preso a pugni e rapinato

Stava scorrazzando sul suo monopattino tra i vialetti del parco che costeggia via Varolio, in zona Barca, quando è stato avvicinato da due ragazzi che lo hanno aggredito e rapinato del mezzo. Il violento episodio è avvenuto l’altra sera: erano circa le 23,30 quando la vittima, un ragazzino di 16 anni, una volta che i due sono fuggiti ha chiesto aiuto.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti in via Varolio assieme ai sanitari del 118, il sedicenne stava gironzolando nel parchetto, quando è stato raggiunto da due ragazzi, descritti anche loro come piuttosto giovani e probabilmente stranieri, vestiti con abiti scuri. I due lo hanno preso a pugni in faccia e spintonato, sottraendogli poi il monopattino, su cui si sono velocemente allontanati.

Il ragazzino, dolorante, ha chiesto aiuto: i sanitari, una volta sul posto, lo hanno soccorso: per sua fortuna non ha riportato gravi traumi. I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, si sono messi subito al lavoro per cercare di individuare i due rapinatori, che si sono però dileguati nel buio. Infatti nella zona, da alcuni giorni, stando a quanto raccontano più residenti, diverse strade sono senza illuminazione. "Una situazione che di certo non favorisce il quieto vivere", come commentano alcuni su Facebook, dove l’episodio è stato raccontato da alcuni testimoni. Un’oscurità che si aggiunge ai problemi legati alle presenze di bande di ragazzini che da tempo con le loro intemperanze (che spesso degenerano in violenza) imperversano alla Barca, tra piccoli furti, rapine e aggressioni a coetanei.

La dinamica della rapina dell’altra sera è infatti identica a quella avvenuta un anno fa in via del Beccaccino, quando un diciannovenne era stato preso a pugni da una banda di minorenni che volevano rubare il cellulare che aveva con sé. In quella circostanza era intervenuta la polizia e gli agenti erano riusciti a identificare e fermare subito dopo uno degli aggressori, un quindicenne.

A febbraio scorso, ancora, a finire nel mirino di una banda di giovanissimi rapinatori erano stati cinque anziani, agganciati mentre viaggiavano a bordo degli autobus cittadini, seguiti fin nell’androne di casa e rapinati delle collane che indossavano. Anche in quella circostanza, la Squadra mobile era riuscita a stringere il cerchio sugli autori delle violente rapine, arrestando tre minorenni e una ventitrenne, trovati in possesso anche di alcune collane d’oro.

n. t.