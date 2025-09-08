Sedicenne preso a pugni e derubato del monopattino

Bologna, 8 agosto 2025 – Preso a pugni e rapinato del monopattino. L’aggressione, ai danni di un sedicenne, è avvenuta ieri sera intorno alle 23,30 in via Varolio, in zona Barca.

Il ragazzo è stato aggredito mentre si trovava nel parco da due giovani descritti come extracomunitari, vestiti di scuro. I due lo avrebbero colpito con un pugno al volto e poi spinto per portargli via il monopattino.

Una volta che i due rapinatori si sono allontanati, il giovane ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile e i sanitari del 118: fortunatamente il sedicenne non ha riportato gravi lesioni. Sono adesso in corso indagini per individuare gli autori dell’aggressione.