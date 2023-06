Sedicenne travolto da un’auto Operato d’urgenza, è gravissimo

Un giovanissimo animatore, 16 anni, di ‘Estate ragazzi’ della parrocchia di Castello d’Argile è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Giovedì pomeriggio, intorno alle 17, è stato investito da un’automobile e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Da quanto si è potuto apprendere, nella serata di giovedì il giovane di Argile è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute restano gravi e saranno decisive le prossime ore. Il ragazzo partecipava, come animatore a ‘Estate ragazzi’ della parrocchia del paese.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 16enne fosse intento a giocare con un coetaneo nel parco Giovannini. E, nel rincorrersi, sia finito in mezzo alla strada, via Europa Unita. In quel momento, però, stava sopraggiungendo un’auto guidata da una giovane donna residente ad Argile. Nonostante non stesse procedendo a velocità sostenuta, l’impatto è stato inevitabile e il ragazzo, cadendo a terra, ha violentemente battuta la testa. L’automobilista si è immediatamente fermata prestando assieme ad altri i primi soccorsi. Allo stesso tempo è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e la polizia locale per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.

I soccorsi sono stati immediati e le prime cure, per stabilizzare il giovane, sono durate mezz’ora circa. Sul posto è sopraggiunto anche il sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez, che ha disposto la liberazione dell’area per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso in uno spazio vicinissimo al luogo dell’incidente. Il 16enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato quindi caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale Maggiore. Il primo cittadino, assieme al parroco di Castello d’Argile, don Giovanni Mazzanti, ha raggiunto la sala d’attesa del reparto di rianimazione, dove erano già presenti i familiari del giovane.

"Ho appreso la notizia dell’incidente – dice Erriquez, molto provato per l’accaduto – quasi subito e mi sono precipitato sul posto. Quanto successo mi ha scosso tantissimo perché conosco molto bene il ragazzo, essendo amico e coetaneo di mio figlio. Attualmente sono in contatto stretto con i familiari, perché voglio far sentire loro la vicinanza che tutta la nostra comunità sta trasmettendo in queste ore di profonda apprensione". Già nella serata di giovedì, centinaia di persone, compresi i tanti amici del ragazzo investito, si erano ritrovati per un raccolto momento di preghiera.

Pier Luigi Trombetta