"Sedie e assi abbandonati a Castel San Pietro: la denuncia"

Sedie e assi accatastati al muro della Parrocchia in via Matteotti, all’angolo con piazza Acquaderni. La denuncia arriva da Giovanni Bellosi del comitato "La voce di chi non ha voce", che non nasconde la delusione per una situazione, dice, "che perdura da troppo tempo, e il Comune fa finta di non vedere". Ecco, l’aspetto che più fa stizzire Bellosi è proprio l’immobilità del Comune "di fronte a una situazione che conosce perfettamente. Basta affacciarsi ai davanzali del Municipio che si ha perfetta visuale dell’angolo dove ci sono le transenne". Bellosi assicura di aver anche interpellato "informalmente", precisa, esponenti comunali e della Pro Loco, avendo ricevuto una risposta "che mi ha lasciato a dir poco interdetto. Mi hanno detto che nel caso abbia qualcosa in contrario, posso provvedere ad avviare una raccolta firme".