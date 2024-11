Segafredo, Zanetti e il fondo QuattroR: "Così funziona la nostra società"

di Marco Principini

BOLOGNA

Nessuna destituzione di Matteo Zanetti e tanto meno del padre Massimo, al timone dell’impero Segafredo. La precisazione arriva direttamente da Massimo Zanetti, presidente del gruppo dopo l’uscita di un articolo sulla Tribuna di Treviso riguardante la compagine societaria e la gestione operativa del Gruppo MZBG e Segafredo. "La famiglia Zanetti continua ad essere socia del Gruppo nella stessa misura del fondo QuattroR, avendo i medesimi diritti, in particolare quelli patrimoniali" fa sapere direttamente il patron che ricorda di essere "presidente del Gruppo non solo con funzioni di rappresentanza, ma, altresì, con tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto, compresi quelli di presiedere e coordinare i lavori del consiglio di amministrazione e della stessa assemblea dei soci".

Venendo alle questioni operative inerenti la gestione "la stessa è stata affidata, per volontà di tutti i soci, all’amministratore delegato Pierluigi Tosato –precisa Zanetti –, ma nessuna decisione ritenuta di particolare rilevanza, negli accordi intercorsi con il fondo QuattroR, potrà mai essere assunta senza l’assenso del socio Zanetti". Poi, un passaggio riguardante il figlio Matteo, volto della Segafredo Zanetti Coffee System, il brand dedicato al sistema di capsule. "Matteo Zanetti, già al momento dell’ingresso del fondo QuattroR (aprile 2024), fu concordemente convenuta l’uscita dello stesso dal consiglio di amministrazione di Segafredo Coffee System e da poco tempo vi è stata la risoluzione consensuale del rapporto di dirigente, intendendo Matteo Zanetti dedicarsi ad altra attività. Nessuna destituzione, pertanto, è mai avvenuta".

In ogni caso il presidente Massimo Zanetti precisa che "gli eventuali dissidi esistenti tra Matteo Zanetti e l’amministratore delegato Pierluigi Tosato hanno natura esclusivamente personale e che non possono coinvolgere il suo ruolo di presidente e, tantomeno, la necessaria concentrazione che l’amministratore delegato è bene che continui a mantenere nella gestione operativa aziendale attribuitagli anche per volontà del socio Zanetti".